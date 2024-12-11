رئيس الوزراء يوجه باستمرار أسواق اليوم الواحد لتقام لمدة يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يهدف لاستغلالها الأمثل والاستفادة منها، موضحا أن قرار تصفية اثنين من الهيئات يأتى تحقيقهم الاستفادة المرجوة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه وجه باستمرار أسواق اليوم الواحد ليومين فى الأسبوع بدلا من يوم واحد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار وسيتم البدء فى حفر فى منطقة اجتياز لها ونأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريباً فيما يتعلق بالاستشكاف فى قطاع البترول.

وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية ، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرين وتصفية هيئتين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة خلال عام 2025 ومن بينها" مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود ".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على التداعيات التى حدثت فى سوريا ، أن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة .

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه هناك مجموعة من الزيارات الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيزها كان على دفع العلاقات الاقتصادية.