وزير الري يبحث تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجال الاستمطار



احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - على هامش مؤتمر COP16 بالرياض .. الدكتور سويلم يلتقى رئيس الهيئة السعودية للمياه ، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية

- مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار ، والتحلية من أجل الزراعة



- التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال المياه الجوفية ، وإنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار

على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيد المهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه ، والسيد الدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية .

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار ، والإستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال .

كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الإستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية .

هذا بالاضافة الى التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال .

وخلال اللقاء تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال ، بالاضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية .