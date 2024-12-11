انت الأن تتابع خبر مشروعات المياه والصرف الصحي تستحوذ على 50% من مخصصات حياة كريمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروع الأكبر على مستوى العالم، من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم 60 مليون مواطن.

وتعمل المبادرة على تحسين معيشة المواطنين، من خلال إتاحة كافة الخدمات لهم، وهو ما نجحت حياة كريمة في تنفيذه في مرحلتها الأولي، وقدمت خدماتها لـ 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة التنفيذ 350 مليار جنيه، بعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.

وفي تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشار إلي أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024 .

واوضح التقرير انه تم تخصيص 295.5 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المرحلة الاولى بنسبة 84.4%، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروع، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.

وعن مشروعات قطاه المياه والصرف الصحي، أوضح التقرير أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب استحوذا على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.

وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.