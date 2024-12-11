الصحة العالمية: تزايد إصابات الملاريا لـ 263 مليون بالعالم فى 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - تكشف بيانات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه تم تجنب ما يقدر بنحو 2.2 مليار حالة إصابة بالملاريا و12.7 مليون حالة وفاة منذ عام 2000، لكن المرض لا يزال يشكل تهديداً صحياً عالمياً خطيراً، وخاصة فى منطقة أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية.

وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الملاريا في العالم، كان هناك ما يقدر بنحو 263 مليون حالة إصابة و597000 حالة وفاة بالملاريا في جميع أنحاء العالم في عام 2023. ويمثل هذا حوالي 11 مليون حالة إضافية في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ونفس العدد تقريبًا من الوفيات. وقد حدث ما يقرب من 95٪ من الوفيات في منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث لا يزال العديد من المعرضين للخطر يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها للوقاية من المرض واكتشافه وعلاجه.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه لا ينبغي لأحد أن يموت بسبب الملاريا؛ ومع ذلك، لا يزال المرض يلحق الضرر بشكل غير متناسب بالأشخاص الذين يعيشون في المنطقة الأفريقية، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل".

وأضاف: "توفر الحزمة الموسعة من أدوات إنقاذ الأرواح الآن حماية أفضل ضد المرض، ولكن هناك حاجة إلى تكثيف الاستثمارات والتحرك في البلدان الأفريقية ذات العبء المرتفع للحد من التهديد".

وبحلول نوفمبر 2024، حصلت 44 دولة ومنطقة واحدة على شهادة خلوها من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تتقدم بثبات نحو تحقيق هذا الهدف. ومن بين 83 دولة موبوءة بالملاريا، أبلغت 25 دولة الآن عن أقل من 10 حالات إصابة بالملاريا سنويًا، وهو ما يمثل زيادة عن 4 دول في عام 2000.

ومنذ عام 2015، حققت منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية أيضًا انخفاضًا بنسبة 16% في معدل وفيات الملاريا. ومع ذلك، فإن معدل الوفيات المتوقع في عام 2023 والذي يبلغ 52.4 حالة وفاة لكل 100000 من السكان المعرضين للخطر لا يزال أكثر من ضعف المستوى المستهدف البالغ 23 حالة وفاة لكل 100000 من السكان الذي حددته الاستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة الملاريا 2016-2030 ، ولا بد من تسريع التقدم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع وزراء الصحة من 11 دولة أفريقية تمثل ثلثي العبء العالمي للملاريا (بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، مالي، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا) إعلانا يتعهدون فيه بخفض عبء المرض بشكل مستدام وعادل ومعالجة الأسباب الجذرية من خلال تعزيز النظم الصحية الوطنية، وتحسين التنسيق وضمان الاستخدام الاستراتيجي للمعلومات، من بين إجراءات أخرى.

الاستخدام الأوسع للأدوات الفعالة يوفر أملاً متجدداً وإلى جانب تكثيف الالتزام السياسي، من المتوقع أن يؤدي نشر الأدوات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية على نطاق أوسع إلى تحقيق المزيد من المكاسب في البلدان الموبوءة بالملاريا. فاعتبارًا من ديسمبر 2024، قدمت 17 دولة لقاحات الملاريا من خلال التحصين الروتيني للأطفال، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر في استخدام اللقاحات في أفريقيا إلى إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام.

أصبحت الناموسيات من الجيل الجديد، التي توفر حماية أفضل ضد الملاريا مقارنة بالناموسيات التي تحتوي فقط على البيرثرويد، متاحة على نطاق أوسع، مما يدعم الجهود الرامية إلى مكافحة مقاومة البعوض للبيرثرويد. في عام 2023، شكلت هذه الأنواع الجديدة من الناموسيات 78% من 195 مليون ناموسية تم تسليمها إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بزيادة عن 59% في عام 2022.

لا يزال التمويل يشكل عائقًا كبيرًا أمام التقدم المستقبلي

لا يزال التمويل لمكافحة الملاريا على مستوى العالم غير كاف لعكس الاتجاهات الحالية، وخاصة في البلدان الأفريقية ذات العبء المرتفع. في عام 2023، بلغ إجمالي التمويل ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من هدف التمويل لهذا العام البالغ 8.3 مليار دولار أمريكي الذي حددته الاستراتيجية الفنية العالمية. أدى عدم كفاية التمويل إلى فجوات كبيرة في تغطية الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والأدوية وغيرها من الأدوات المنقذة للحياة، وخاصة بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وبعيداً عن التمويل، لا تزال البلدان الموبوءة بالملاريا تعاني من ضعف الأنظمة الصحية، وضعف المراقبة، والتهديدات البيولوجية المتزايدة، مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية. وفي العديد من المناطق، تؤدي الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية وتغير المناخ ونزوح السكان إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية المنتشرة بالفعل التي يواجهها الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالملاريا، بما في ذلك النساء الحوامل والفتيات والأطفال دون سن الخامسة والشعوب الأصلية والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص في المناطق النائية الذين يعانون من محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية.

سد الفجوات في رعاية مرضى الملاريا من خلال العمل المرتكز على المساواة ويسلط تقرير الملاريا العالمي لهذا العام الضوء على الحاجة إلى استجابة أكثر شمولاً وفعالية للوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وتحث منظمة الصحة العالمية البلدان على إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الأساس لأنظمة صحية عادلة وفعالة. وتشجع البلدان على تبني استراتيجيات تعالج الأسباب الجذرية للملاريا من خلال معالجة عدم المساواة بين الجنسين وغير ذلك من العوامل التي تحدد الصحة.

وتدعو منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى الاستثمار في أنظمة بيانات قوية قادرة على رصد التفاوتات الصحية، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر وغير ذلك من المقاييس الاجتماعية. وينبغي أن تكون العدالة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان هي حجر الزاوية للابتكار في مجال مكافحة الملاريا، مع إشراك الأشخاص الأكثر تضررًا من المرض فى تصميم وتقييم الأدوات والأساليب الجديدة.