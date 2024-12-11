تحسن مستوى الرؤية على الطرق وشبورة كثيفة غدًا الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، موضحة أن مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى 4000 متر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعود تكون الشبورة المائية الكثيفة، التى تصل إلى حد الضباب مرة أخرى في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، ️لذا يجب الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.