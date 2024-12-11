ضبط متهم بإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعى لاستخدامها فى نشر محتوى مخل بالآداب العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالأداب العامة لما لها من آثار سلبية على المجتمع .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بإدارة (9) صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى ، وإستخدامها فى نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول"بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .. بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لتحقيق منافع مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.