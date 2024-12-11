أمن القاهرة يعيد طفلا رضيعا خطفته سيدة من داخل مستشفى في حلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم من (ربة منزل - والدتها - مقيمتان بمحافظة الجيزة)، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف") قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة) ، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.