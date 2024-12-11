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أمن القاهرة يعيد طفلا رضيعا خطفته سيدة من داخل مستشفى في حلوان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم من (ربة منزل - والدتها - مقيمتان بمحافظة الجيزة)، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف") قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل .

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة) ، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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