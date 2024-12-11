ضبط 527 قضية مخدرات و 192 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط "527" قضية مخدرات، "192" قطعة سلاح ناري، وتنفيذ "85620" حكما قضائيا متنوعا.

والنتائج الإيجابية جاءت كالتالي: ضبط "527" قضية مواد مخدرة بإجمالى "574" متهما. ضبط "192 قطعة سلاح نارى بحوزة 174 متهما. تنفيذ "85620" حكما قضائيا متنوعا. ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا "5" حوادث سرقة متنوعة. ضبط "11" متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين. ضبط "19" متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة. ضبط "238" دراجة نارية مخالفة فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة. ضبط "23972" مخالفة مرورية متنوعة. فحص "65" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "12" منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.