نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار رحلات قطار النوم من الإسكندرية إلى أسوان 2025: زيادات في الأسعار والتوحيد عبر المحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار رحلات قطار النوم من الإسكندرية إلى أسوان والعكس زيادة ملحوظة مؤخرًا، بجانب توحيد الأسعار على مختلف محطات النزول.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع الموسم السياحي الشتوي الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين والمواطنين على رحلات الأقصر وأسوان.

أسعار رحلات قطار النوم للمصريين والعرب والأجانب

وفقًا للموقع الرسمي لشركة أبيلا مصر، المسؤولة عن إدارة وتشغيل عربات النوم، فإن أسعار الرحلات ثابتة لجميع المحطات على النحو التالي:

للمصريين:

الكابينة المنفردة: 2126 جنيه

2126 جنيه الكابينة المزدوجة: 1417 جنيه

للعرب:

الكابينة المنفردة: 2756 جنيه

2756 جنيه الكابينة المزدوجة: 1837 جنيه

للأجانب:

الكابينة المنفردة: 168 دولار (نحو 8500 جنيه)

168 دولار (نحو 8500 جنيه) الكابينة المزدوجة: 126 دولار (نحو 6375 جنيه)

تفاصيل إضافية حول الرحلات

يتيح موقع أبيلا مصر للمواطنين المصريين والعرب والأجانب حجز رحلات قطار النوم بشكل سهل وميسر عبر الإنترنت، مع الحفاظ على مستوى الخدمة والجودة العالية التي تتميز بها هذه الرحلات.