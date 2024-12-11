نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تُظهر درجات حرارة مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وسجلت العظمى في القاهرة 23 درجة مئوية، مع تحذيرات من انخفاض الحرارة ليلًا وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة استعدادًا لفصل الشتاء.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

نهارًا:

يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد ، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

يسود طقس معتدل الحرارة على ، ودافئ على . ليلًا:

تصبح الأجواء باردة على أغلب المناطق، مع شدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يتطلب الحذر من تخفيف الملابس.

حالة البحرين اليوم

البحر المتوسط:

حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية. البحر الأحمر:

حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 23 14 الإسكندرية 22 12 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 27 16 أسوان 28 12 الأقصر 27 11 سيوة 20 08 كاترين 18 02 دمياط 22 13 بورسعيد 23 14

نصائح للمواطنين: