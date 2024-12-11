موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 في مصر

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رياض - احمد صلاح - موعد امتحانات الترم الاول، يبحث العديد من طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية في جميع أنحاء الجمهورية عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2025، إذ ينتظر الطلاب بداية الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم قبل عدة أسابيع، ويسعى كل طالب لمعرفة توقيت انطلاق هذه الامتحانات لزيادة ساعات المذاكرة والمراجعة بهدف اجتياز المراحل الدراسية الملتحقين بها، وفيما يلي تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لجميع مراحل النقل في الصفوف الابتدائية والإعدادية، وذكرت الوزارة أن جداول الامتحانات ستحددها الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى المحافظات، ثم سيتم إرسال هذه الجداول إلى المدارس لإطلاع الطلاب عليها،

وإليكم مواعيد امتحانات منتصف العام 2025 للصفوف الدراسية المختلفة:

من المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل في الفترة من 11 يناير 2025 وحتى 16 من نفس الشهر، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة وذات اللغات.

ستمتحن الشهادة الإعدادية بدءا من يوم السبت الموافق 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير 2025، حيث ستأتي أسئلة الامتحانات بنظام “البوكليت” الذي سيطبق لأول مرة هذا العام.

وقد أوضحت الوزارة لأصحاب الإدارات التعليمية أهمية عدم إجراء أي امتحان خلال أيام احتفالات الإخوة المسيحيين.

موعد امتحانات نصف العام 2025