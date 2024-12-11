ضبط 29 جهاز "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق بالقليوبية والشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الشرقية – القليوبية" قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخافلة للقانون .. وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

▪ ضبط (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائنين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) ، وبحوزتهما (29 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص")

▪ ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص")

▪ وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.