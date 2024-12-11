أحمد مجدى يرحب بقيادة الزمالك أمام المصرى قبل الرحيل مع جوميز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - أبدى أحمد مجدى مدرب فريق الزمالك ضمن الجهاز المعاون لجوزيه جوميز، موافقته وترحيبه بقيادة الفريق خلال مباراة الفريق المقبلة أمام النادى المصرى بالكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد قرار جوميز الرحيل عن تدريب الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز يرحل عن الزمالك

وأكد مجدى خلال جلسة الوداع التي شهدها تدريب الفريق اليوم، ترحيبه بالبقاء، وقيادة الفريق بمباراة المصرى المقرر لها الأحد المقبل، لحين التعاقد مع مدرب جديد، على أن يكون ذلك بناء على طلب من مجلس الإدارة حال طٌلب منه ذلك.

وتحدث أحمد مجدى مدرب الزمالك مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم بأنه يرغب فى الرحيل واستمرار العمل مع جوميز وتفضيله عن البقاء في القلعة البيضاء، لاسيما مع غموض موقفه من البقاء فى ميت عقبة بعد رحيل المدرب البرتغالي وباقي جهازه المعاون.