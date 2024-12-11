نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف ميناء الإسكندرية 2024: تعرف على التفاصيل وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية والقيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام".

تأتي هذه الفرص في إطار أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في مختلف المجالات بالهيئة.

الوظائف المتاحة في ميناء الإسكندرية 2024

تضمنت الوظائف الشاغرة المعلنة:

3 وظائف بمنصب مدير عام منطقة (المستوى الوظيفي أ). وظيفة مدير عام الإدارة العامة لساحات الانتظار (المستوى الوظيفي أ). وظيفة مدير عام الإدارة العامة لصيانة المعدات والأجهزة والإنشاءات (المستوى الوظيفي أ). وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين (المستوى الوظيفي أ). وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب (المستوى الوظيفي أ).

شروط التقديم لوظائف ميناء الإسكندرية 2024

استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة والوصف الموجز للوظيفة.

تقديم جميع المستندات المطلوبة باليد فقط.

تسليم المستندات باسم رئيس مجلس الإدارة في مقر الهيئة.

الطلبات غير المستوفاة أو المرسلة بالبريد لن يُلتفت إليها.

موعد التقديم لوظائف ميناء الإسكندرية 2024

يبدأ التقديم من 1 ديسمبر 2024 .

. آخر موعد لتلقي الطلبات هو نهاية ديسمبر 2024.

طريقة التقديم على وظائف ميناء الإسكندرية 2024

التوجه إلى الأمانة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الإدارية والموارد البشرية (106 طريق الحرية). الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة لتحميل استمارة التقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف عبر الرابط المعلن على الموقع الرسمي.

رابط التقديم لوظائف ميناء الإسكندرية 2024

للتقديم، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية عبر الرابط الرسمي المتاح للإعلان.

ملاحظات هامة