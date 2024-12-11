وزير الإسكان يهنئ المقاولون العرب على توقيع بروتوكول تعزيز التعاون الإقليمي مع تشاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - هنأ المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركة المقاولون العرب، على إحراز خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي بين تشاد ومصر بتوقيع بروتوكول اتفاق لدراسة وتنفيذ طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا، بهدف تحسين الربط والتبادل العابر للحدود.

وقال الوزير: شركة المقاولون العرب تمثل نموذجا يحتذى فى تعزيز أطر التعاون بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، عبر نقل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، والتعاون لتحقيق مصالح الأشقاء فى التنمية.

وقع وزير البنية التحتية وصيانة الطرق بتشاد عزيز محمد صالح، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار، اتفاقاً يمثل إطلاق الدراسات لبناء الطريق الذي يربط تشاد بمصر. ويعد هذا المشروع حيوياً لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، من خلال تسهيل نقل البضائع والأشخاص عبر منطقة الساحل،و قد حضر التوقيع المهندسه/هبة ابو العلا، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و المهندس /محمد القيعي رئيس القطاع المشرف علي فرع تشاد، والمهندس محمد المشد، مدير فرع تشاد.

وأعرب المهندس أحمد العصار عن امتنانه للوزير وطاقمه، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.





وبدوره أعرب السيد الوزيرعزيز محمد صالح باسم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، والحكومة التشادية عن ترحيبهم الحار بفريق عمل شركة المقاولون العرب. وأكد على أهمية هذا المشروع لتشاد وكذلك لمصر، حيث يسهم فى تحسين الاتصال بين البلدين.

يشمل البروتوكول الموقع الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذالطريق. وتأتي هذه المبادرة في إطار أوسع لتطوير البنية التحتية وتعزيز التبادل العابر للحدود.

و من الجدير بالذكر انه قد سبق لشركة المقاولون العرب في شهر سبتمبر الماضي توقيع اتفاقية بنفس المضمون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، لجزء الطريق الأوسط الواقع بنطاق دولة ليبيا، وبذلك تكتمل عقود واتفاقيات انشاء الطريق لكامل الأجزاء الواقعة بنطاق دولتي تشاد وليبيا، بما يتيح البدء الفوري لأعمال الدراسة و التنفيذ.