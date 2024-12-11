الأهلي يخوض اليوم أول مران في قطر استعداداً لكأس الانتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول في قطر اليوم الأربعاء، ضمن التحضير لمباراته في نصف نهائي كأس الأنتر كونتيننتال، حيث وصلت بعثة الفريق الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، حيث حدد الجهاز الفني البرنامج الذي سيسير عليه الفريق حتى يوم السبت المقبل موعد مباراته القادمة.

ويترقب فريق الأهلي الفائز من مباراة اليوم بربع نهائي كأس انتركونتيننتال، والتي تجمع بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" مع باتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية، بتمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمواجهته في نصف نهائي كأس القارات يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي.

النادي الأهلي كان تأهل لنصف نهائي كأس انتركونتيننتال بعد فوزه على العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر الماضي.