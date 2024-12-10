الشركة المتحدة للرياضة تهنئ هانى أبو ريدة على فوزه برئاسة اتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:33 مساءً - وجهت الشركة المتحدة للرياضة التهنئة لهاني أبو ريدة على فوزه برئاسة اتحاد كرة القدم المصري، وذلك بعد نجاح قائمته في الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعربت الشركة عن خالص تقديرها لأبو ريدة على جهوده المبذولة في خدمة كرة القدم المصرية، مؤكدة ثقتهم بقدرته على قيادة الاتحاد نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح.

وتأتي هذه التهنئة تأكيداً على الشراكة القوية بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تسعى إلى تطوير كرة القدم المصرية ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية.

وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول على 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.