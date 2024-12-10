تعرف على خطوات قراءة العداد ودفع فاتورة الكهرباء 2024

أحمد جودة - القاهرة - فاتورة الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات قراءة العداد الكهربائي وطرق دفع الفواتير من أجل تجنب فصل التيار الكهربائي، ويسعي كل مستهلك لمعرفة كيفية قراءة عداد الكهرباء أيا كان نوعه.

ويسعى أصحاب عداد الكهرباء الإلكتروني مسبق الدفع إلى قراءة العداد من أجل معرفة وتحديد الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والتقليل من الاستهلاك، وتجنبك المفاجآت.

أنواع عدادات الاستهلاك

العداد الميكانيكي أو العادي

العداد الميكانيكي أو العادي: ويتكون من مجموعة من الأرقام تدور بشكل مستمر. العداد الإلكتروني «الديجيتال/ الرقمي»: مسبوق الدفع: يعرض القراءة على شاشة رقمية، يتم التأكد من ظهور الوحدة الصحيحة (كيلووات ساعة) على الشاشة.

خطوات قراءة عداد الكهرباء العادي

قف أمام العداد الكهرباء مباشرة.

اقرأ أرقام عداد الكهرباء من اليسار إلى اليمين.

تجاهل أي رقم باللون الأحمر أو بعد الفاصلة العشرية.

خطوات قراءة عداد الكهرباء الإلكتروني مسبق الدفع

انتظر قليلا حتى يظهر لك الرمز (KWh.

اقرأ أرقام عداد الكهرباء الإلكتروني عبر الشاشة الإلكترونية كما هي معروضة، من اليسار إلى اليمين.

يمكنك التنقل بين صفحات العداد الإلكتروني مسبق الدفع عبر زر up «أعلى» أو dwne «أسفل» للاستعلام عن الرصيد أو الاستهلاك بالكيلو وات أو معرفة معدل الحمل الداخلي الزائد.

خطوات شحن رصيد العداد الإلكتروني مسبق الدفع

عداد الكهرباء مسبق الدفع

يمكنك شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بطرق مختلفة على النحو التالي:

عبر نقاط البيع: وذلك بزيارة أقرب نقطة بيع معتمدة لشحن الرصيد. عبر التطبيقات الإلكترونية: وذلك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة الكهرباء لشحن الرصيد. عبر المواقع الإلكترونية: عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء وشحن الرصيد عبر الإنترنت.

ماهي أجزاء العداد الأساسية؟

تتكون معظم العدادات من أجزاء أساسية مشتركة مثل:

الشاشة: تعرض القراءة الحالية للاستهلاك.

الأزرار: تستخدم للتحكم في العداد أو عرض معلومات إضافية.

الوصلات: تربط العداد بالشبكة الرئيسية.

ما هي إنذارات عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

عداد الكهرباء مسبق الدفع

وعندما يصل رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى مستوى منخفض، يبدأ العداد بإصدار إنذارات تحذيرية للإبلاغ عن قرب نفاذ الرصيد، وهناك 3 إنذارات بـ العداد مسبق الدفع وهم على النحو الآتي:

لمبة الإنذار رقم 1 وهي خاصة بالرصيد الشحن. لمبة الانذار رقم 2 وهي خاصة بمشاكل العداد. لمبة الانذار رقم 3 وهي خاصة بالاستهلاك.

سبب ظهور الإنذارات