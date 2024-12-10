إبراهيم عيسى: اختيار طارق نور رئيسا للشركة المتحدة يستحق الإفراط فى التفاؤل به

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، بإقامة تحالف مع شركة طارق نور وشركة المحور، وعلى أثر هذا التحالف أصبح طارق نور رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة، قائلا: "هذا أمر مهم وقرار وحدث لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا الانتباه إليه، ويحمل دلائل كثيرة وهي ايجابية شديدة ومهمة للغاية".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الحدث يعبر الإعلام إلى السياسية ويعبر من السياسة إلى إدارة المجتمع نفسه وهو قرار يبدو فاجأ كثيرين ولكنه أسعد الأكثر، مضيفا: "الأمر يستحق التفاؤل والإفراط في التفاؤل باختيار هذه الشخصية في قيادة الإعلام المصرى".

وأضاف إبراهيم عيسى، أن الشركة المتحدة هي الشركة الكبرى في الإعلام المصري وتدير معظم نوافذ الإعلام المصري وحينما يصبح رئيس مجلس إدارتها طارق نور الإعلامي الأول في مصر دون جدال ولا نقاش ولا محاورة فهو أمر شديد الإيجابية.

وتابع: "طارق نور هو الإعلامي الأول ولما يكون هو رئيس الشركة الأكثر استحواذا وقدرة وقوة ده أمر يدعي تفاؤل كبير باستخدام هذا الاسم لرئاسة الشركة الأكبر وتمثل قوة مصر الإعلامية ونتمناها أكثر وأعمق تأثيرا في النفوس والوجدان ومصداقية وصدق لدى الشارع المصري والمجتمع العربي وهذه قوة مصر الناعمة".