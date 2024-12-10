نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة “أحسن صاحب” تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بـ 132 فعالية ترفيهية وتوعوية في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة 132 فعالية ترفيهية وتوعوية في جميع محافظات مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك في هذه الفعاليات 1000 شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب 1062 متطوعًا من فرق العمل التطوعي التابعة لصناع الحياة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة “أحسن صاحب”، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع التواصل الاجتماعي الفعّال معهم، وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد تضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة ركزت على الترفيه والتوعية، بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والمتطوعين، مما يعكس الدور الحيوي لهذه المبادرة في تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب.

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