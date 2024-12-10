نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا، بحضور الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والأستاذ محمد عبد الله، المدير المالي؛ والأستاذ إيهاب مفتاح، المدير الإداري؛ والأستاذ محمد عبد الله متولي، مدير التعاقدات. جاء الاجتماع بهدف متابعة سير العمل واستعراض خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ناقش الحاضرون في خلال الاجتماع التعاقدات الحالية مع مختلف الجهات، وبحثوا فرص التعاون مع جهات جديدة لتوسيع قاعدة الشراكات وتعزيز منظومة العمل. كما تم تسليط الضوء على آليات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توفرها بانتظام؛ ما يحقق استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.

تابع المجتمعون أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، مؤكدين أهمية الحفاظ على كفاءة الأجهزة التشغيلية لضمان استدامة أدائها. وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجميع التفاصيل الفنية التي تسهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

بحث الاجتماع -كذلك- سبل تحسين بيئة العمل ودعم العاملين من خلال مراجعة البدلات والحوافز، مع تأكيد أهمية تقدير الجهود المتميزة؛ تعزيزًا للاستقرار المؤسسي، وإسهامًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

اختتم الدكتور ياسر حسن الاجتماع بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لكل الملفات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لأي تحديات تواجه المؤسسة. وأكد أهمية التعاون المشترك بين الإدارات لتحقيق أهداف المؤسسة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.