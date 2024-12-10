ضبط 4 شركات و 3 مكاتب سياحية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (4 شركات ، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات – دفاتر إستلام نقدية – كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.