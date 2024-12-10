ضبط سائقين بالبحر الأحمر لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سائقين) حال قيادتهما سيارتين نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم محمل عليهما (كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت 16,650 طن).. وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى التنقيب الغير مشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية وأن المضبوطات بحوزتهما من نتاج أعمال التنقيب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.