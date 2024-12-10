مصرع 4 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيام (4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها " قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، هتك عرض " ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج .

تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى ( الأمن العام ، الأمن المركزى ) ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو " – 7 بنادق " آلية ، خرطوش "– طبنجة – 3 دراجات نارية "بدون لوحات") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.