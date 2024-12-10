"الإسكان": تنفيذ 27 قرار غلق لمحال مخالفة ببني سويف الجديدة.. و6 قرارات بالشروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - صرح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثانى، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شرطة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع المخالفات بالمدن الجديدة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط بدون استخراج التراخيص اللازمة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، أنه لا تهاون لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بممارسة أى نشاط دون استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.





وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة بالأسواق التجارية بالحيين الأول، والثانى، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد أحمد المناوى، رئيس القسم بفصل المرافق (كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رفع بعض التعديات الموجودة داخل الأسواق وحولها مع التحفظ على الإشغالات وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين.





وشدد المهندس علي سعد، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لحصر جميع المحال بالأسواق التجارية لمراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.