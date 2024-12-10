أخبار مصرية

"الإسكان": تنفيذ 27 قرار غلق لمحال مخالفة ببني سويف الجديدة.. و6 قرارات بالشروق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - صرح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثانى، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شرطة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع المخالفات بالمدن الجديدة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط بدون استخراج التراخيص اللازمة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، أنه لا تهاون لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بممارسة أى نشاط دون استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

088998b6-93a1-42cc-ae85-f7fc8e8ca6a7
 

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة بالأسواق التجارية بالحيين الأول، والثانى، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد أحمد المناوى، رئيس القسم بفصل المرافق (كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رفع بعض التعديات الموجودة داخل الأسواق وحولها مع التحفظ على الإشغالات وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين.  

11f9fb63-8c50-4cf6-a487-8080d5a0458c
 

وشدد المهندس علي سعد، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لحصر جميع المحال بالأسواق التجارية لمراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا