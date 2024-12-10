القومى للطفولة: نتابع ظهور الطفل بالدراما للتأكد من مطابقة الكود الإعلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً -

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتابع بصفة مستمرة صورة وظهور الطفل في الدراما خاصة المتعلقة بالطفل للوقوف على مدى مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير وضوابط ظهور الطفل في الإعلام والمواد الموجهة له، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال، يأتي ذلك ضمن اهتمام المجلس وتنفيذًا للإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة، بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة مي زين الدين، ود حنان جرجس والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.

واستعرضت "السنباطي"، الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضى، والفعاليات التي تنفيذها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل كما تم عرض فيلم وثائقي يتضمن هذه الأنشطة والاحتفالية الختامية لأعياد الطفولة والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، موجهة الشكر والتقدير لرعايتها الكريمة لاحتفالية "إحنا المستقبل" ولدعمها حقوق الطفل، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم حاليًا باتخاذ إجراءات تفعيل المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم المجلس فيما يخص إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى بعدد من المحافظات.

كما ناقشت "السنباطي"، مقترح تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة طبقا للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعادة تنظيم المجلس، فضلا عن بعض البروتوكولات التي سيتم توقيعها مع عدد من الجهات الشريكة خلال الفترة المقبلة، موجهة الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة للدعم والمشاركة باحتفالية المجلس بيوم الطفل العالمي تحت شعار "إحنا المستقبل" فضلا عن عدة فعاليات أقيمت طول شهر نوفمبر الماضي.