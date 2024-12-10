استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، عن استمرار ،"الوزارة" في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكافة المحافظات ،والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ،ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح ،واليوم الاعلان عن ذلك في محافظة الإسكندرية،وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة ،وقال الوزير أن الانتهاء من استخراج 700 شهادة جديدة لعمال الأسكندرية .

ويأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وتقديم الدعم والرعاية لهم ،والتأمين الصحي عليهم ،حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين ،أصبحت ضمن شروط التأمين الصحي،وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال الى عمل آخر في الداخل والخارج ،أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين.

وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".