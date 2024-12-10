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مدبولي يتفقد مشروعات التنمية في محافظة بورسعيد 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية الهامة في محافظة بورسعيد اليوم. 

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحكومة للمشروعات الكبرى التي تُنفذ في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بورسعيد.

من المتوقع أن يقوم الدكتور مدبولي بمراجعة سير العمل في المشاريع القائمة، مع التأكيد على التقدم المحرز في تنفيذها.

كما يهدف التفقد إلى تعزيز الدعم الحكومي لهذه المشروعات الحيوية، التي تسهم في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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