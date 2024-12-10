كلية الهندسة بحلوان تنظم مبادرة "هنتعلم برمجة" معًا نحو مستقبل رقمي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت كلية الهندسة بجامعة حلوان مبادرة "هنتعلم برمجة" – معًا نحو مستقبل رقمي، في خطوة نوعية لدعم أهداف التنمية المستدامة

جاءت المبادرة فى إطار مبادرة "بداية" جديدة لبناء الإنسان، حيث أطلق اتحاد الطلاب بكلية الهندسة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا يهدف إلى تأهيل طلاب الجامعة في مهارات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة

تأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حيث تعكس المبادرة التزام جامعة حلوان بتطوير المهارات الرقمية للطلاب وتهدف المبادرة إلى ربط الطلاب بسوق العمل لتلبية احتياجاته المتزايدة، وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتمكينهم من التميز، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية للطلاب.

ويحاضر في المبادرة المهندس احمد بدوي، ويمكن التسجيل للمبادرة لجميع طلاب جامعة حلوان عبر فورم التسجيل:

https://forms.gle/q1a43d1sTPKc3Eq86

وتقام المبادرة تحت إشراف الدكتور محمد علي ماهر، والأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب، بالكلية، وتنظيم وتنفيذ يوسف علي أمين مساعد اللجنة العلمية، ويوسف إبراهيم أمين اللجنة العلمية، بلال مجدي نائب رئيس الاتحاد، حازم شريف

رئيس الاتحاد بالكلية.