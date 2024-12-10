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وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً -  قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدماتها بالمجان، وتستهدف اكتشاف الأمراض المعدية والتى تشمل: 

 

1- فيروس الالتهاب الكبدى بى 

 

2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV  

 

3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى 

 

 4- تحليل السكر.

 

5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.

 

6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

 

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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