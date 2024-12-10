وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدماتها بالمجان، وتستهدف اكتشاف الأمراض المعدية والتى تشمل:

1- فيروس الالتهاب الكبدى بى

2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV

3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى

4- تحليل السكر.

5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.

6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.