فتح باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - فتح اتحاد الكرة فى تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستمر التسجيل لمدة ساعتين بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا، وتنص لائحة النظام الأساسى أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانونى، على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى أو رفض قائمة المهندس هانى أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية على أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

وتشهد الجمعية العمومية، اليوم، انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

اجتماع اتحاد الكرة في مشروع الهدف اجتماع اتحاد الكرة في مشروع الهدف

اجتماع عمومية اتحاد الكرة اجتماع عمومية اتحاد الكرة