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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 11-12-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تخترق دفاعات الآخرين مسجلاً لنفسك انتصارات متكررة، وتحظى بدعم بعض المسؤولين، وتنهي مسألة مهمة في مصلحتك، فأنت تتمتع بالقوة والشجاعة.

عاطفياً: الحظ يتحرك بسرعة لمصلحتك، شرط عدم الوقوع ضحية التحديات والانفعالات والتصرفات العشوائية التي تدفعك إلى التوصل إلى نتائج سليبية.

صحياً: تحتاج إلى ممارسة الرياضة وتنظيم وقتك وحياتك أكثر من ذلك، مما يعود عليك بالراحة والاستقرار الصحي والنفسي.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يلف هذا اليوم جو من الغموض تحتاج فيها الى الهدوء، انسحب إذا شعرت بأي خطر ولا تخض نقاشات حامية مع أحد في العمل.

عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حدد ممن يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.

صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.

عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن التسلية واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء الذين ينصبون لك كمائن للإيقاع بينك وبين الشريك.

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يحمل لك هذا اليوم خبرا سارا ويتحدث عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك

عاطفياً: ‏ ناقش الامور بهدوء وحاول أن تتكيف مع الجو السائد، حذار الالتباس وسوء الفهم فقد تتعرض جهودك ومحاولاتك للعرقلة.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض لأنك تعيش حياتك بشكل منظم وتبتعد عن كل ما يضر بصحتك.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك في الوقت المطلوب.

عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.

صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: قد يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، فيتحسن الوضع ، ويزول التنافر وتختفي كفرة الفراق أو الانفصال.

عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك أو إطلاعك على تفاصيلها، عامله بالمثل.

صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: مع أنك تحقّق تقدماً ملحوظاً، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل، وتبرهن ذلك بعقد لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن.

عاطفياً: ربما يتعلّق بك أحدهم ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: لا تكن متطرّفاً في آرائك بل ساهم في تلطيف الأجواء حتّى لو لم تكن راضياً كليّاً، أنصح لك التحلّي بالصبر وعدم التذّمر، مهما شعرت بالضغوط والتعب.

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك لا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير.

صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: خذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار، ربما تضطر إلى تجميد مشروع إذا لم يبصر النور، وتثار بعض الإشكالات وتكون سبباً لتغييرات طارئة.

عاطفياً: من الممكن أن يلتقي الحب في ناد رياضي، أو لدى مشاركتك في مؤتمر أو مفاوضات في عملك، أو في أثناء تأدية خدمة لبعض المقربين.

صحياً: تحاشَ السير ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، فبشرتك حساسة جداً ويمكن أن يسبب لك ذلك مشاكل في الجلد.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يقدم لك هذا اليوم فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح وتعيش لحظات جميلة جدا

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً..

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك.

عاطفياً: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.

صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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