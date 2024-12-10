حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 11-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تخترق دفاعات الآخرين مسجلاً لنفسك انتصارات متكررة، وتحظى بدعم بعض المسؤولين، وتنهي مسألة مهمة في مصلحتك، فأنت تتمتع بالقوة والشجاعة.

عاطفياً: الحظ يتحرك بسرعة لمصلحتك، شرط عدم الوقوع ضحية التحديات والانفعالات والتصرفات العشوائية التي تدفعك إلى التوصل إلى نتائج سليبية.

صحياً: تحتاج إلى ممارسة الرياضة وتنظيم وقتك وحياتك أكثر من ذلك، مما يعود عليك بالراحة والاستقرار الصحي والنفسي.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يلف هذا اليوم جو من الغموض تحتاج فيها الى الهدوء، انسحب إذا شعرت بأي خطر ولا تخض نقاشات حامية مع أحد في العمل.

عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حدد ممن يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.

صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.

عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن التسلية واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء الذين ينصبون لك كمائن للإيقاع بينك وبين الشريك.

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يحمل لك هذا اليوم خبرا سارا ويتحدث عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك

عاطفياً: ‏ ناقش الامور بهدوء وحاول أن تتكيف مع الجو السائد، حذار الالتباس وسوء الفهم فقد تتعرض جهودك ومحاولاتك للعرقلة.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض لأنك تعيش حياتك بشكل منظم وتبتعد عن كل ما يضر بصحتك.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك في الوقت المطلوب.

عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.

صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: قد يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، فيتحسن الوضع ، ويزول التنافر وتختفي كفرة الفراق أو الانفصال.

عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك أو إطلاعك على تفاصيلها، عامله بالمثل.

صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: مع أنك تحقّق تقدماً ملحوظاً، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل، وتبرهن ذلك بعقد لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن.

عاطفياً: ربما يتعلّق بك أحدهم ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: لا تكن متطرّفاً في آرائك بل ساهم في تلطيف الأجواء حتّى لو لم تكن راضياً كليّاً، أنصح لك التحلّي بالصبر وعدم التذّمر، مهما شعرت بالضغوط والتعب.

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك لا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير.

صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: خذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار، ربما تضطر إلى تجميد مشروع إذا لم يبصر النور، وتثار بعض الإشكالات وتكون سبباً لتغييرات طارئة.

عاطفياً: من الممكن أن يلتقي الحب في ناد رياضي، أو لدى مشاركتك في مؤتمر أو مفاوضات في عملك، أو في أثناء تأدية خدمة لبعض المقربين.

صحياً: تحاشَ السير ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، فبشرتك حساسة جداً ويمكن أن يسبب لك ذلك مشاكل في الجلد.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: يقدم لك هذا اليوم فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح وتعيش لحظات جميلة جدا

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً..

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 11-12-2024

مهنياً: الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك.

عاطفياً: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.

صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.