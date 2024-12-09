هيئة الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية في طقس الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - تكشف هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري كما تعلن عن الظواهر الجوية على كافة أنحاء مصر.

الأرصاد تحذر المواطنين من الظواهر الجويه في طقس الثلاثاء

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا وأبرز الظواهر الجوية على جميع المحافظات والمدن المصرية كما أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"

أن الطقس سيشهد تباينًا ملحوظًا بين ساعات النهار والليل ومن المتوقع أن يسود غدًا طقس بارد خلال الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء بينما يكون شديد البرودة على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء وفي المقابل سيكون الطقس معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

احذر الشبورة المائية في هذا التوقيت

كما حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من تكوين الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية ودعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

حالة الطقس

تعرف على حالة امواج البحر الأحمر والمتوسط غدًا الثلاثاء

بالإضافة إلى كشف الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط حيث ستكون حالة امواج البحر المتوسط تتراوح بين امواج خفيفة ومعتدلة كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية وعلى الجانب الأخر يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى مترين مع رياح شمالية غربية.

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هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في طقس الثلاثاء

كما تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

• تأتي درجة الحرارة في القاهرة والوجه البحري 23° درجة مئوية والصغرى 14° درجة مئوية.

• بينما تكون العظمى في السواحل الشمالية تساوي 22° درجة مئوية والصغرى تكون 11° مئوية.

• كما تصل العظمى في شمال الصعيد إلي 24° درجة مئوية والصغرى فيها تكون 9° مئوية.

• بالإضافة إلى تسجيل جنوب الصعيد 28°درجة مئوية والصغرى 11° درجة.

و أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية على ضرورة متابعة المواطنين التحديثات الجوية وارتداء ملابس دافئة خلال الليل والصباح الباكر مع توخي الحذر أثناء السفر بسبب الشبورة الكثيفة المتوقعة.