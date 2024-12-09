قبل مواجهة جيرونا.. آرني سلوت: محمد صلاح غير قابل للتدوير في ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن عملية تدوير اللاعبين في تشكيل الفريق وذلك قبل مواجهة جيرونا المقرر لها غدا في دوري ابطال أوروبا.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: هناك منافسة صحية بين دياز وجاكبو، دياز لعب كرقم 9 هذا الموسم، ولدينا 4 لاعبين لثلاثة مراكز، لذا قمنا بالتدوير في مركزي اليسار ورقم 9، بينما الجناح الأيمن يشغله صلاح ولا نفكر في التدوير فيه.

وأضاف سلوت: أنا سعيد للغاية بلويس دياز خلال الفترة التي قضيتها هنا، إنه يتمتع بمعدل عمل ممتاز، ويلعب بقدمين رائعتين ويسجل الأهداف.

كما تحدث سلوت عن جاهزية أليسون للبدء غدا قائلا: بالتأكيد ستفعل إذا تمكنت من اللعب مع أليسون الذي كان رائعًا للغاية لهذا النادي لسنوات عديدة، ولكن إذا نظرت إلى كيفية أداء بديله فمن الصعب أن تؤدى بشكل أفضل، لقد قدم كيلهير أداءً جيدًا لدرجة أنه يمكننا القول إن لدينا حارسين جيدين للغاية".

فيما أكد آرنى سلوت: جيرونا قدم مستويات مميزة حقًا، وخاصة في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أيضًا ما زال مميزا، لقد كان على وشك أن يصبح ليستر إسبانيا، حيث كان يتنافس على اللقب بهذه الميزانية".

وعن الحفاظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال قال سلوت: "ربما يتعلق الأمر بالإعداد الجيد للفريق، ولكن الأمر يتعلق بالتأكيد بجودة اللاعبين، الأمر لا يتعلق فقط بالخط الأخير، بل بكل اللاعبين الآخرين الذين يعملون بجد. اللاعبون يقدمون أداءً جيدًا للغاية".