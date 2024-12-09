الصحة: الألف يوم الذهبية ساهمت في خفض الولادات القيصرية لـ64٪؜

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قال د.حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الألف يوم الذهبية ساهمت في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل.

وأضاف عبدالغفار، أن مبادرة الألف يوم الذهبية ساهمت في خفض الولادات القيصرية إلى 64٪؜ بين البكريات، وارتفاع معدلات الولادة الطبيعية إلى 54% في محافظات التي تم تطبيق المبادرة بها.

وتابع أن المبادرة ساهمت فى خفض معدل الولادة القيصرية في جميع المستشفيات الحكومية من 72% -62%، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 18/1000 إلى 13.1/1000 في سبتمبر 2024.

أوضح عبد الغفار إنه تم زيادة دورة الحضانة من 3 إلى 4 في الشهر، وخفض مدة الإقامة بالحضانات من 14 يوم إلى 7- 10 أيام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تغطي المبادرة بنسبة 100% بنهاية يونيو العام المقبل 2025.

وقال إن المبادرة تستهدف الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية وباقى عمرة فقط يظل مستهدفا استكمال الـ15% الأخرى من تكوينه ليكون لبنه صالحة فى بناء المجتمع.

وأشار متحدث الصحة إلى إن الألف يوم الذهبية فى حياة الطفل هى عبارة عن 270 يوما فترة الحمل، مضافا إليهم 730 يومًا أول عامين فى عمر الطفل، وسميت بالذهبية لأنه يتكون فيها كما سبق 85% من قدرات الطفل التى تؤهله للحياة ليكون نموذجا ناجحا.

مبادرة الألف يوم الذهبية

أوضح أن مبادرة الألف يوم الذهبية تعتمد على 3 محاور مهمة الأولى تتعلق بصحة الطفل السليم والذى يجب أن نضمن له حياة صحية آمنة كما يجب أن نضمن له مناخا اجتماعيا سليما ينعكس على صحته النفسية، أما المحور الثانى وهو محور الولادات القيصرية فمصر تتربع على عرش الولادات القيصرية عالميا، والمحور الثالث هو صحة ورعاية الطفل أول شهر من عمرة والتى تشمل سجلا توعويا كبيرا للام يكون لها بمثابة مرشد لنشء سليم.