وزارة التعليم: تقييمات أولى وثانية ابتدائى ليست امتحانات بالشكل المفهوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول عبارة عن تقييمات تناسب مستوى الطلاب وليست امتحانات بالشكل المفهوم، والهدف من وجود تقييم مبدئى ونهائى منح الطالب فرص متعددة حتى لا يكون لديه الرهبة من الاختبارات فى الصفوف المتقدمة، موضحة أن التقييمات تناسب مستوى الطالب فى هذا السن و ليست معقدة إضافة إلى تعدد الفرص من التقييمات ومنح فرص أكثر للتلاميذ بشكل غير معقد لإزالة الرهبة لديهم من خلال الإجابة عن الأسئلة التى يتم طرحها عليهم فى هذه التقييمات لقياس مستوى تحصيلهم.

وأوضحت الوزارة أن قياس مستوى التلاميذ يالصفين الأول والثانى يتم فى شكل اجتياز أو عدم اجتياز حسب ما ورد بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، كما تتمثل التقييمات فى أسئلة قصيرة تتم داخل الفصل في مواد مختلفة، مع عقد برامج علاجية للطلاب غير المجتازين للتقييمات.

وتقدم "صوت الأمة"، فى التقرير التالى تفاصيل تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى للترم الأول:

- تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعى.

- يتم التقييم من خلال تنفيذ المهام الفردية والجماعية.

- المهام التى ينفذها الطالب تكون تحريرية وشفوية ومهارية.

- يعتمد التقييم على مستوى الطلاب طوال الترم والمهام التى يتم تنفيذها.

- تقييمات الطلاب فى أولى وثانية ابتدائى تعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم.

- يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول.

- الهدف من تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات دعم متابعة التلاميذ.

- يتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئى 29 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل.

- يعقد تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

- التقييمات لأولى وثانية ابتدائى تعتمد على المنهج الدراسى للترم الأول.