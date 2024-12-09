ضبط تشكيل عصابى بالشروق وراء سرقة السيارات الربع نقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (سيدتان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من (أحد المواطنين ) بأسلوب "النشل" حال إستقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم، وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" ( مديرا محل مجوهرات – مقيمان بالجيزة) تم ضبطهما، كما إعترفتا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول )تم شرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.

ضبط (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول") ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – مشغولات ذهبية) من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.