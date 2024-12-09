ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية قيمتها 7 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. على النحو التالى:

مديرية أمن القاهرة

ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - سلاح أبيض).

مديرية أمن مطروح

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من ( 7مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.