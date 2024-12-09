ضبط 3 أشخاص وراء التعدي على عاطل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (عاطل) بتضرره من (عاطلين وسيدة "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع عدد (4) إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم ، وتم بإرشادهم ضبط (4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه).. وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.