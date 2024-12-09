أخبار مصرية

ضبط 3 أشخاص وراء التعدي على عاطل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (عاطل) بتضرره من (عاطلين وسيدة "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع عدد (4) إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم ، وتم بإرشادهم ضبط (4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه).. وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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