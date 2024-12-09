وزارة السياحة : غلق 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم تمارس أنشطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - قامت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بغلق 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم كانت تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، حيث تم تنفيذ إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمواصلة الوزارة تكثيف حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى الجمهورية لرصد ومواجهة هذه الكيانات غير المرخصة التي تعمل في قطاع السياحة حرصاً على تنظيم العمل بهذا القطاع وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومواجهة أي مخالفات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الكيانات كانت تعتمد على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت تقوم بتحصيل أموال طائلة من المواطنين مقابل خدمات لا تتناسب مع المعايير المطلوبة، ما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

وقد قامت لجنة مواجهة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بتحرير محاضر ضبط قانونية ضد هذه الكيانات، وتم إحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لاتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء الكيانات غير الشرعية وأماكن تواجدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الضريبية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة على أن عملية مراقبة كافة الأنشطة السياحية متواصلة في جميع محافظات الجمهورية من خلال لجان تفتيش مفاجئة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة والاعتماد فقط على الشركات السياحية المعتمدة من الوزارة.

ويمكن للمواطنين التأكد من مصداقية الشركات عبر الاتصال على الخط الساخن للوزارة 19654 أو التواصل مع الرقم المخصص للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية 01550008630