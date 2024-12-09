الداخلية: مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية)..

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والأثار" قيام عدد

(4 شركات ، 6 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وبرامج لرحلات دينية – أوراق دعائية للشركات – دفاتر إستلام نقدية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.