رئيس تحرير أ ش أ يشيد بقوة ومتانة العلاقات بين مصر والصين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أشاد الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بقوة ومتانة العلاقات المتميزة بين مصر والصين على الأصعدة كافة في ضوء الزيارات رفيعة المستوى بين كبار المسئولين من كلا البلدين، مؤكدا أن انضمام مصر لتجمع (البريكس) يأتي تتويجا لهذه العلاقات المتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ أحمد كمال، اليوم /الاثنين/، وفدًا من السفارة الصينية بالقاهرة برئاسة المتحدث الرسمي باسم السفارة تشو شیاو تشونج، وذلك بمقر الوكالة.

وأكد الأستاذ أحمد كمال، أن الصين دولة صديقة لجميع الدول، وتتعامل معها بمنظور أنها دولة نامية، بالرغم من أنها دولة كبرى حققت كثيرا من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها نموذجا يحتذى به، موضحا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الصين في المجالات كافة مستفيدة من خبرتها الطويلة، خاصة وأن بكين تتبنى سياسة تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شئونها الداخلية.

في السياق.. أكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن (أ ش أ) تعتمد سياسة تحريرية في نشر الأخبار التي تخص الصين وتايوان التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الوطن الأم ومبدأ (الصين الواحدة)، مشيدا بالتعاون المتميز مع وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) التي لها علاقات متميزة طويلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث كانت أول اتفاقية للتعاون مع وكالة أجنبية من نصيب (شينخوا)، وذلك في عام 1958، والتي تجدد بشكل سنوي.

وأعرب الأستاذ أحمد كمال، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام الصينية، من خلال تبادل الزيارات وتوفير تدريب للصحفيين من كلا الجانبين.