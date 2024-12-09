أخبار مصرية

14 متسابقًا تنافسوا في فرع الناطقين بغير العربية بالمسابقة العالمية للقرآن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 متسابقًا تنافسوا في فرع الناطقين بغير العربية بالمسابقة العالمية للقرآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك 14  متسابقًا من نخبة حفظة القرآن الكريم الناطقين بغير اللغة العربية في الفرع الثاني للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ويستكمل اليوم باقي المتسابقين تنافسهم في هذا الفرع المميز، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.  

تمكن المتسابقون من إظهار مستويات رفيعة في حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده، ما يُبرز تفانيهم وجهودهم في حفظ كتاب الله الكريم رغم اختلاف لغاتهم.

ويشترط هذا الفرع أن يكون المتسابقون من غير الناطقين باللغة العربية، وألا تزيد أعمارهم عن ٣٠ عامًا، ما يعزز الدور العالمي للمسابقة في احتضان المواهب القرآنية من كل البلدان.

ضم هذا الفرع عددًا من المتنافسين البارزين، من بينهم: بويوندا عبد الباسط، وعائشة عزة، وسومانو نجيمودين، ولقمان حكيم يوسف، وفؤاد كابا، وتشارفيجي مونجا شمس الدين بارني، ومحمد باتل، وميرزا أحمد محمود، وهمام يوسف، وأنس هوكا، ومنيب صادق، وإساك عبد الله حمزة، ومحمد جالو، ومنجل مرشيد دغنت.

وتهدف وزارة الأوقاف من خلال هذا الفرع إلى تحفيز الناطقين بغير اللغة العربية على الارتباط الوثيق بكتاب الله الكريم، وتنمية قدراتهم في التجويد والإتقان، مع التأكيد على رسالة القرآن في نشر السلام والتعايش بين الشعوب.

ويحظى الفائزون بجوائز مالية سخية، إذ تبلغ الجائزة الأولى ٦٠٠ ألف جنيه، والجائزة الثانية ٥٠٠ ألف جنيه، والجائزة الثالثة ٤٠٠ ألف جنيه، والجائزة الرابعة ٣٠٠ ألف جنيه، والجائزة الخامسة ٢٠٠ ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على الاستمرار في خدمة كتاب الله العزيز.

08ce9a2768.jpg
5d13fa3b50.jpg
a1d7ecbe26.jpg
590.jpg
af7163089d.jpg
db6b7e1269.jpg
f7a27ba0d1.jpg
4afb606515.jpg
b1d859d0b4.jpg
492e22628b.jpg
b0ba266a03.jpg
d497968982.jpg
bc18443f03.jpg
40f7afe764.jpg
600.jpg
8541e20411.jpg
9e12c833c5.jpg
430a33d091.jpg
2e8947a4a6.jpg
9077db9a07.jpg
81ecb9c246.jpg
605.jpg
db0118b227.jpg
f1625ce64d.jpg
f8ac6296e0.jpg
c74e4af744.jpg
609.jpg
5e886216e8.jpg
8ac1c80d41.jpg
612.jpg
613.jpg
d0510bd28b.jpg
dd032f25d6.jpg
614.jpg
618.jpg
622.jpg
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا