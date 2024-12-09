تجديد كارت الخدمات المتكاملة...كيف تتم؟ وما هي الفوائد والخدمات المقدمة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - يرغب عدد كبير من ذوي الهمم في معرفة كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال السطور التالية نرصد كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة في عدد من الخطوات:
2- الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- اختيار المستشفى التي يرغب في تسجيل الكشف بها للتمكن من تجديد الكارت الخاص به.
4- يُسجل الشخص البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح وهي الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، مكان الكشف، نوعية الإعاقة، والتاريخ الذي يريد تحديده لميعاد الكشف.
5- الضغط على خانة حفظ، وذلك بعد أن يتأكد من كتابة بياناته بشكل صحيح.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:
-تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة صاحبها من الجمع بين معاشين.
-يستطيع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المدارس والجامعات.
-يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
-يعفى حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.
-يحصل الشخص الذي لديه بطاقة الخدمات المتكاملة على سكن من الحكومة مصمم خصيصًا ليناسب وضعه.
-الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة.
-تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.
-توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.
-دخول حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان.
-تحقق بطاقات الخدمات المتكاملة خصومات وتخفيضات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
-تسهل بطاقة الخدمات الإلكترونية على صاحبها التعامل في جميع الجهات باعتبارها إثبات على أنه من ذوي القدرات الخاصة.
الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2024م
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة ومنها:
-من يعاني من الإعاقات الحركية.
-الإعاقات الذهنية.
-اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.
-أيضا الاضطرابات النفسية الانفعالية.
-اضطراب صعوبات التعلم يستطيع الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
-الإعاقات السمع بصرية.
-أمراض الدم.
وبحسب درجة الإعاقة، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان، وهي:
• البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة.
• البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الإعاقات المتوسطة.
•البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.
وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:
• حق الحصول على الرعاية الصحية المجانية.
•حق الحصول على التعليم المناسب.
• حق الحصول على فرص العمل.
• حق الحصول على الإعانات المالية.
ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال المراكز الطبية المتخصصة التي تقوم بإجراء الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.