الرئيس السيسي يلتقى رئيس وزراء النرويج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالسيد "يوناس جار ستور" رئيس وزراء النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الرئيس إلى النرويج ضمن جولة سيادته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس قد حرص على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، مشيراً إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافق الجانبين على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحاً أنه تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.