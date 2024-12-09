مراسل القاهرة الإخبارية : الثكنات العسكرية فارغة ولم يعد لدى سوريا وسائل دفاع جوي تتصدى للطائرات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الثكنات العسكرية فارغة ولم يعد لدى سوريا وسائل دفاع جوي تتصدى للطائرات الإسرائيلية.

وأفاد التلفزيون بتوغل إسرائيلي في الأراضي السورية، وذكر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى جسر الرقاد غرب محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.