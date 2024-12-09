توقيع اتفاق تعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والمركز الإقليمي للتدريب على حفظ السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - قام كل من السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والفريق بحري/ جوتليب بانديني، قائد المركز الإقليمي للتدريب على حفظ السلام التابع للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) ومقره زيمبابوي، بالتوقيع على اتفاق تعاون بين الجهتين بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية. وحضر حفل التوقيع سفراء عدد من دول سادك في القاهرة.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز أطر التعاون بين مركز القاهرة الدولي والمركز الإقليمي للسادك، كون المركزين مراكز تميز للاتحاد الإفريقي، وذلك لتوفير أعلى درجات التدريب والتأهيل على مهام عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في تنظيم أنشطة تدريبية وفقاً لمجالات عملهما، بما في ذلك حفظ ودعم وبناء السلام، ومنع التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب، والمرأة والسلام والأمن، والشباب والسلم والأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والمناخ والسلام والتنمية والتهديدات العابرة للحدود، وذلك لبناء قدرات الكوادر الإفريقية المشاركة في عمليات حفظ ودعم السلام. كما يضع الاتفاق إطاراً للتشاور بين المركزين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

أكّد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف على أن هذا الاتفاق يعكس حرص مركز القاهرة الدولي على توطيد الشراكات مع مراكز التدريب الإفريقية المناظرة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs لكونها تمثل إحدى الركائز الأساسية لهيكل السلم والأمن الإفريقي، وأخذاً في الاعتبار التعاون الوثيق بين المركز والاتحاد الإفريقي وتوليه الرئاسة المشتركة للشبكة الإفريقية لمراكز الفكر من أجل السلام NeTT4Peace. وأضاف أن الاتفاق يأتي أيضاً في إطار حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الدول والمنظمات والتجمعات الإفريقية وعلى تعبئة خبرات مؤسسات التدريب وبناء القدرات الإفريقية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة في مجال السلم والأمن.