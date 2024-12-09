مراسل القاهرة الإخبارية يرصد سماع أصوات انفجارات فى دمشق.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - رصد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، متابعا: "الانفجارات المتكررة في دمشق ربما تكون سبب استهداف إسرائيل لمستودعات الأسلحة".

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.

وقال المصدران الأمنيان إنَّ 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.