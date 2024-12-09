نشاط مديريات العمل بالمحافظات.. في إطار المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة لبناء الإنسان”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - ١ـ مديرية عمل القاهرة :

بدأت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برنامج التدريب المهنى المجاني لعدد ١٣ متدرب ٢ ذكور، و١١ إناث على مهنة التفصيل والخياطة و١٤ متدرب على مهنة اللحام ، والتي تستمر لمدة ٤٠ يوماً ، بمركز التدريب المهني " شهداء الكتيبة 103 صاعقة " الشرابية سابقاً ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، قامت بالإشراف على عملية التدريب داخل البرنامج علياء القباني مدير مركز التدريب ، ومدربة التفصيل والخياطة فاطمة السيد، ومتدرب اللحام عفيفى محمد عفيفى، صرح بذلك أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة .

٢ـ مديرية العمل الاسكندرية :

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، جولة تفقدية للوحدة المتنقلة وذلك لحضور ختام الدورة التدريبية ،واختبار المتدربين على مهنة صيانة المحمول بالعربة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، لعدد 10متدربين ، وبلغت مدة التدريب شهر ،صرح بذلك محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية.

٣ـ مديرية عمل أسيوط :

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث قامت بتنفيذها إدارة المفاوضة الجماعية، ومكتب علاقات عمل أسيوط، وذلك للعاملين بجمعية "سيدات الأعمال" بأسيوط والتي شارك فيها عدد 26 من العاملين بالجمعية، صرح بذلك علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، وحاضر فى الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد أحمد مفتشة بمكتب علاقات عمل أسيوط

٤ـ مديرية عمل دمياط :

شاركت مديرية العمل بدمياط، بندوتين عن الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص عمل للشباب، و التدريب على المهن المختلفة وذلك بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا، بحضور عدد ٢٠٠ من المواطنين ، وحاضر فى الندوة كراما ابو الدهب، ومركز شباب ميت أبو غالب التابع لمركز كفر سعد ،بحضور عدد ٥٠ من المواطنين، وحاضر فى الندوة ياسر فهيد ، صرح بذلك فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط .

٥ـ مديرية العمل بقنا :

اختتمت محافظة قنا فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نظمته الإدارة العامة لتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، تضمن البرنامج، الذي أستمر لعدة أيام، سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي استهدفت تأهيل مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. وتناول البرنامج محاور متعددة، منها التعرف على أشكال وأنماط الاتجار بالبشر، وآليات الكشف عنها، وطرق حماية الضحايا، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة هذه الجريمة وفقاً للمعايير الدولية ، صرح بذلك أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بمحافظة قنا.

٦ـ مديرية العمل بقنا :

استقبلت وحدة التدريب المتنقلة بقرية القناوية، التابعة لمديرية العمل بقنا، زيارة منسقي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان" ، جاء التدريب المخصص للفتيات على مهنة الخياطة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص، حيث ركز على إكسابهن المهارات المهنية التي تؤهلهن لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. وشملت البرامج التدريبية مجالات عملية تسهم في رفع مستوى معيشة الفتيات وتحقيق استقلالهن الاقتصادي، في إطار التوجه الوطني لدعم دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، صرح بذلك أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بمحافظة قنا

٧ـ مديرية عمل القليوبية :

تنظم مديرية العمل بالقليوبية ،تحت رعاية السيد محمد جبران وزير العمل، والسيد أيمن عطية محافظ القليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباحا، يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر المقبل، بنادي سيتي كلوب ببنها، يوفر الملتقي فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص لدعم شباب محافظة القليوبية ، صرحت بذلك إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية.

٨ـ مديرية عمل أسيوط :

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن ختام البرنامج التدريبي المهني المجاني على مهنتي "صيانة المحمول، التفصيل والخياطة" حيث بلغ عدد خريجي دورة صيانة المحمول 12خريج، و المُنفذ بمركز التدريب المهني ببني غالب، كما بلغ عدد خريجي دورة التفصيل والخياطة 10 خريجات ، و المُنفذ من خلال وحدة التدريب المتنقلة والتي تخدم قُرى مركز الفتح، وقد تم تسليم الخريجين و الخريجات من أوائل تلك الدورات التدريبية المُشار إليها عدد 2 ماكينة تفصيل وخياطة، وعدد 2 شنطة أدوات لازمة لأغراض إصلاح وصيانة المحمول ، صرح بذلك علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط .

٩ـ مديرية العمل بسوهاج

قامت مديرية العمل بسوهاج تسليم 26 جائزة و75 شهادة إتمام التدريب للخريجين وتكريم مديري مراكز التدريب ومدربي الدورات وذلك بالتعاون مع UN Women Egypt ، حيث تسليم الجوائز للمتميزات من خريجي الدورات التدريبية الثلاثة المجانية وكذلك شهادات إتمام الدورات لعدد 75 متدربة علي 3 مهن وهى: اعادة تدوير الاقمشة، والتجميل وتصفيف الشعر وصناعة الحلويات وذلك في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل ، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt " لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .

وذلك تحت إشراف السيدة الهام أبوزيد وكيلة المديرية، وأحمد يمني مدير إدارة التدريب المهني، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب مهني الكوثر، وهناء علي محمد منسق شركة قدرة بالمحافظة .

١٠- مديرية العمل بالدقهلية

قامت مديرية العمل بالدقهلية بزيارة لحقول الغاز التابعة لشركة بترول بلاعيم حيث قام وكيل المديرية ومديري الادارات المختلفة بالمديرية بجولة تفقدية لحقول دلتا النيل التابعة لشركة بترول بلاعيم. وكان في استقبالهم السيد المهندس بدر أبو بكر مدير عام حقول دلتا النيل، وأيمن بركات رئيس اللجنة النقابية للقاهره والأقاليم بالشركة ولفيف من السادة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية. وذلك للإطمئنان على أوضاع العاملين وتعزيز سبل التعاون مع الشركة والاطمئنان على مدى كفاءة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المطبقة والمتابعة داخل الحقول حفاظا على "القوى العاملة" والتى تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها .