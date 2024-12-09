لأول مرة.. تفعيل وحدة متكاملة لكهربية القلب بمحافظات التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً -

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفعيل وحدة متكاملة لكهربية القلب لأول مرة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تفعيل هذه الوحدة في مستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، وهي الأولى من نوعها في إقليم القناة. تقدم الوحدة جميع خدمات التشخيص والعلاج في مجال كهربية القلب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص الهيئة على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين ضمن منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية.